SUCESOS Un ciclista de 45 anys mor per una parada cardíaca El veí d'Alcoi es trobava en la Font Roja sábado, 18 de marzo de 2017 Un veí d'Alcoi de 45 anys practicant ciclisme ha faltat este matí de dissabte, 18 de març, per una parada cardíaca als voltants de la Font Roja. Després de més d'una hora d'assistència per part de companys ciclistes, policies locals i personal sanitari, s'ha produït la mort sense poder fer res més.