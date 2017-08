The examples populate this alert with dummy content

SEGURIDAD VIAL Un circuito en pleno parque natural El tránsito de grupos de motocicletas a gran velocidad por la carretera Muro-Villena preocupa a los municipios, que reclaman más vigilancia sábado, 19 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (14/07/2017) La carretera CV 700, que une Muro y Villena a través del Parque Natural de la Sierra de Mariola se ha convertido en un circuito de motos. Una especia de nueva Carrasqueta, donde desde hace años es común el tránsito de motocicletas a gran velocidad. La proliferación de esta práctica ha despertado la preocupación de municipios como Agres, que pide más presencia de la Guardia Civil para disuadir a los motoristas. Los fines de semana es habitual escuchar el atronador sonido de las motos circulando por las curvas de la CV 700, la vía que, enlazando con la carretera de Villena, conecta Bocairent y Muro. El alcalde de Agres, Josep Manel Francés, reconoce que existe preocupación y malestar por estas prácticas, habituales en otros puntos de la provincia, como La Carrasqueta. La carretera tiene una intensidad media diaria de 2.037 vehículos, según la Conselleria de Infraestructuras que, pese a tener constancia de accidentes, sostiene que el número de siniestros no es significativo. Francés reclama más presencia de la Guardia Civil para disuadir a los motoristas de circular en modo carrera. Aparte de la seguridad, el tránsito de motos a altas velocidades implica también problemas ambientales. Un paisaje extraordinario, señala el alcalde, se ve afectado por el ruido que provocan los vehículos a través de una vía de marcadas curvas que, a través de cruces con visibilidad reducida, da acceso a numerosos chalets y casas de campo.