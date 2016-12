The examples populate this alert with dummy content

Himno de fiestas Un clamor unánime pide Fiesta Alcoy inicia los Moros y Cristianos con el multitudinario canto del Himno, dirigido por José Almería viernes, 24 de abril de 2015 Han comenzado las fiestas de Alcoy. Miles de personas se han unido para lanzar un mensaje claro: es la hora de los Moros y Cristianos. La hora de disfrutar de tres días dedicados a San Jorge, el patrón de la ciudad. La música ha marcado el tiempo de inicio de la celebración. Primero con la Fiesta del Pasadoble y después con la interpretación del Himno, dirigido por José Almería. A las siete y media ha comenzado el desfile de bandas. 21 entidades musicales de la Comunidad Valenciana han participado en la Fiesta del Pasadoble, 16 de las cuales optan al premio a la mejor banda que concede el Ayuntamiento de Alcoy. El ganador se dará a conocer mañana, cuando la banda mejor valorada por el jurado desfile en la Diana por delante de la iglesia de San Jorge. Con la plaza repleta de público han comenzado a llegar las cuatro bandas de Alcoy, que cierran el desfile. Y con ellas, el Sant Jordiet, Mauro Alcaraz, y el director del Himno, José Almería. El niño ha sido el encargado de entregar la batuta al músico, hasta el pasado año presidente de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana y vinculado a la Unió Musical d’Alcoi. Las indicaciones de Almería han sido guía para más de 500 músicos y una multitud que ha cantado el Himno escrito por el periodista Eugenio Moltó en 1917 sobre la música de El Sig, un fragmeno de la obra La bella Zaida, de Gonzalo Barrachina. Apenas tres minutos han bastado para que la ciudad entre en trance. Así permanecerá hasta el próximo martes.