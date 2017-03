The examples populate this alert with dummy content

VISAUTO Un coche para sentirlo Visauto-Concesionario Mercedes Benz ha realizado una jornada de puertas abiertas para presentar el nuevo Clase E Coupé en las instalaciones de Cocentaina – El vehículo se podrá visitar hasta el día 6 de abril jueves, 30 de marzo de 2017 Visauto-Concesionario Mercedes Benz ha realizado una jornada de puertas abiertas para presentar el nuevo Clase E Coupé en las instalaciones de Cocentaina y Denia. A pesar de ello, el concesionario dispondrá del coche hasta el día 6 de abril, fecha en la que se realizará una jornada de puertas abiertas en Xàtiva y Gandía. Las instalaciones de Xàtiva han sido las últimas aperturas realizadas por Visauto, siendo 5 las exposiciones que posee en la zona. Visauto cumple 25 años desde la apertura de sus primeras instalaciones situadas en Cocentaina, un aniversario que va a celebrar durante el año con campañas para los clientes. El nuevo Clase E Coupé, que se puede visitar hasta el día 6 de abril en Visauto Cocentina, es un vehículo completamente nuevo y renovado. Deportivo pero elegante, de mayores dimensiones que le aportan dinamismo y comodidad. Cada detalle ha sido cuidado con mimo, ya que se puede personalizar prácticamente cada zona del coche, como por ejemplo la pantalla. Para el interior del vehículo el cliente puede escoger entre el azul yate y el rojo tiziano. Además, está disponible en motores de gasolina y diesel potentes y eficientes. Por el momento, están disponibles un motor diesel y tres mecánicas de gasolina. Más adelante seguirán otras motorizaciones y versiones 4MATIC. En cuanto a la tecnología, el nuevo Clase E Coupé, incorpora el sistema Magic Vision Control, un método inteligente del limpiaparabrisas, así como un piloto automático para aparcar a distancia. También cuenta con una plena integración del smartphone que incluye la posibilidad de carga inalámbrica del teléfono. En definitiva, un coche que combina las altas tecnologías en su sistema enfocado a la mayor comodidad del usuario a la hora de utilizarlas así como sus amplias dimensiones aportan mayor confort a aquellos que lo conduzcan o que acompañen en el vehículo al conductor. Sin duda, el nuevo Clase E Coupé es un coche para sentirlo.