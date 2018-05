The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Un coche vuelca en el tramo de autovía entre Alcoy e Ibi sin ningún herido Los dos pasajeros han salido por su propio pie después de que volteara su coche a las dos de esta tarde martes, 08 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Los Bomberos han intervenido esta tarde en un accidente en el kilómetro 456 de la autovía, entre Alcoy e Ibi. Cuando los efectivos han acudido al lugar, aproximadamente a las dos de la tarde, los dos pasajeros, un hombre y una mujer, ya habían logrado salir del vehículo, que ha quedado siniestro total. Según informan estas mismas fuentes no ha habido ningún herido después de que el coche de la pareja volcara en este tramo de la A7.