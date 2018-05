The examples populate this alert with dummy content

GATRONOMÍA Un cóctel llamado Dry Passion y el mejor chipirón en salsa entran a formar parte de la nueva carta del Círculo Industrial Las respectivas propuestas de Lorena Vicens y Borja Mateu, estudiantes de FP en Batoy, se convierten en las ganadoras del I Concurso Gastronómico organizado por el Círculo Industrial y el instituto - Los premiados consiguen un contrato de seis meses y que sus ideas se incluyan en la carta del Círculo sábado, 26 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Doce entrantes y tres cócteles han sido las propuestas que han querido optar al premio del I Concurso Gastronómico CIP FP Batoi-Círculo Industrial; en total, quince estudiantes que han demostrado su esfuerzo e imaginación. El veredicto ha dejado dos nombres, el cóctel Dry Passión, de Lorena Vicens, alumna del Ciclo de Grado Medio de Servicios en Restauración, y el chipirón en salsa de Borja Mateu, del Grado Medio de Cocina y Gastronomía, que son los que entrarán a formar parte de la nueva carta del Círculo Industrial y permitirán a sus creadores obtener dos contratos de trabajo, de seis meses, con Terol y Reig, la empresa que se hará cargo de la restauración del Círculo Industrial a partir del 1 de septiembre. El Salón Rotonda del Círculo Industrial se ha llenado este viernes de aspirantes a cocineros y especialistas en cócteles durante la celebración de este I Concurso Gastronómico CIP FP Batoi-Círculo Industrial. Desde las once y media de la mañana los concursantes finalistas han tenido que sobreponerse a los nervios para presentar sus propuestas gastronómicas. Tres nerviosas estudiantes se han enfrentado al reto de defender su cóctel. La primera de ellas ha sido Morgane Bouffet con su Caribe Moonlight, le ha seguido Lorena Vicens con su Dry Passion y ha finalizado con Sara Arques y su Blood 43. Por otra parte, el bacalao, el chipirón y el gambón han sido los elementos comunes de los platos presentados por los estudiantes de cocina, puesto que al menos uno de ellos tenía que estar presente en sus propuestas. A lo largo de la mañana los finalistas, que habían llevado sus platos preelaborados para finalizarlos ante el público asistente, han dado forma a entrantes como chipirones con manzana, trampantojo de pichón, miniburger de chipirón, sepia y gamba, bocadito de bacalao o falso taco con gambas, entre otros. Durante los descansos del acto todos los asistentes han podido degustar los platos elaborados por el resto de estudiantes de ambos ciclos, con propuestas como trufas, gazpacho de cereza o sushi, entre otras. El jurado de la primera edición del Concurso Gastronómico CIP Batoi-Círculo Industrial ha estado formado por la concejal de Turismo, Lorena Zamorano; Natalia Besó, jefa de departamento de Hostelería y Turismo del CIP FP Batoi; Ramón Climent, ex director de El Nostre Periòdic y presidente de l'Associació de la Premsa Comarcal; Mauro Pérez Mataix, chef ejecutivo de la nueva empresa de restauración del Círculo Industrial; Rodolfo Terol, miembro de la junta del Círculo Industrial; y Víctor Terol, restaurador.