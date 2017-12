The examples populate this alert with dummy content

LITERATURA Un cómic recupera el viaje de Cavanilles por Castalla en el siglo XVIII El artista Gerard Miquel convierte en cómic la novela acerca del viaje del botánico Antonio Cavanilles por la Foia en el año 1792 - 'Yo fui guía en el infierno' adapta en viñetas la premiada novela homónima de Fernando Arias jueves, 14 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (14/12/2017)

AUDIO Informativo comarcal (14/12/2017) Un cómic cuenta el paso del botánico Antonio Cavanilles por la comarca. Yo fui guía en el infierno adapta en viñetas la premiada novela homónima de Fernando Arias. En la frontera entre la realidad y la ficción, el artista Gerard Miquel ha sido el encargado de ilustrar el viaje del botánico Cavanilles por Castalla en el año 1792 con el objetivo de realizar un catálogo de plantas por encargo del rey Carlos IV. Un camino que emprende junto a un joven lugareño, Ángel. El resultado es un cómic ambientado en el siglo de las luces, que adapta su vocabulario e imágenes a la época, como explica Miquel. "Es un cómic: no hay mucho texto de apoyo que esté describiendo constantemente lo que pasa, porque la novela es en primera persona, la cuenta el propio guía (....) Es muy visual, con unos diálogos muy de la época". La huella a color que Cavanilles imprimió en la Foia de Castalla ya está a la venta y se presenta esta tarde en el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València, a las 19 horas.