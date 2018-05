The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Un conductor ebrio 'estrena' la nueva Entenza El vehículo ha transitado, hasta volcar, a lo largo de 30 metros de zanjas y obras miércoles, 16 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Un conductor ebrio ha estrenado en la madrugada del miércoles la nueva calle de Entenza, en obras desde hace un mes. El coche que conducía, un todoterreno, ha reventado las barreras de protección en Isabel La Católica y ha seguido recto por el tramo de obras a lo largo de unos 30 metros, hasta que el vehículo ha volcado. El conductor, que ha dado positivo en el control de alcoholemia, ha sido excarcelado del interior del coche por los bomberos. El hombre ha sido trasladado al hospital, aunque en principio su estado no parecía revestir gravedad, según los bomberos. El accidente se ha producido a las dos de la madrugada.