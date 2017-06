The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Un conductor ebrio vuelca su coche en Alzamora El accidente se salda con tres heridos y complica todavía más el tráfico de la ciudad martes, 27 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 07.20 matinal (27/06/2017) Tres personas resultaron heridas este lunes como consecuencia de un accidente en la calle de Alzamora, que complicó todavía más el tráfico en la ciudad durante la primera jornada de cierre por obras del puente de San Jorge. El conductor del vehículo dio positivo en el control de alcoholemia. El accidente se produjo poco antes de las 18.00 horas en la calle de Alzamora, justo enfrente del centro comercial. Según la Policía Local, el conductor circulaba con una “velocidad excesiva” y por falta de atención acabó volcando el vehículo en el carril izquierdo. El conductor dio positivo en el control de consumo de alcohol, por lo que la Policía instruyó expediente con diligencias penales. Además de los tres heridos, cuyo estado de gravedad se desconoce, el accidente provocó daños materiales.