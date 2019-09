The examples populate this alert with dummy content

SUCESO Un conductor novel accidentado en Ibi sextuplica la tasa de alcoholemia El siniestro se produjo en la mañana del domingo en la CV-798 en sentido Tibi - El vehículo se salió de la vía y dio varias vueltas de campana martes, 03 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.20 matinal (03/09/2019) Agentes de la Policía Local de Ibi han abierto diligencias contra un conductor novel que sextuplicó la tasa de alcoholemia tras tener un accidente en la CV-798, a la altura del punto kilométrico 1 en sentido Tibi, según han informado fuentes municipales a Europa Press. Según ha trascendido, los hechos se registraron alrededor de las 7.30 horas de este domingo, cuando el conductor se salió de la vía y dio varias vueltas de campana con su turismo. El varón circulaba junto a una joven de 17 años. Efectivos de la Policía Local ibense se personaron en el lugar del accidente tras recibir un aviso del Centro de Emergencias 112 y observaron que el conductor presentaba heridas sangrantes en el lado derecho de la cabeza, por lo que tuvo que ser trasladado por una ambulancia hasta el Servicio de Urgencias del Centro de Salud de Ibi. Una vez finalizada la exploración en el centro médico, la Policía sometió al conductor a la prueba de alcoholemia y éste sextuplicó la tasa máxima permitida. La tasa, al tratarse de un conductor novel, queda establecida en 0,15 mg/l en aire espirado.