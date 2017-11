The examples populate this alert with dummy content

CULTURA Un coro femenino gana el Fira de Tots Sants El Certamen Coral inicia con esta edición un nuevo ciclo cuadrienal que culminará con el V PREMI FIRACOR en el año 2020 lunes, 13 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (13/11/2017) El Coro Femenino Alaia Ensemble de Madrid ha ganado los 3.000 euros del primer premio del Certamen Coral con el que concluye la Fira de Tots Sants. El Segundo Premio ha recaído en el Joven Coro de la Orquesta Ciudad de Granada y el Tercer Premio al Coro Juvenil de la Escuela Coral de Torrevieja. El Premio del Público fue concedido al Joven Coro de la Orquesta Ciudad de Granada. El Certamen Coral inicia con esta edición un nuevo ciclo cuadrienal que culminará con el V PREMI FIRACOR en el año 2020, que con los cambios introducidos en las bases del concurso, se ha proclamado ganador, primera vez en la historia del certamen, un coro integrado solamente por mujeres.