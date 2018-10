Un crit per la igualtat enceta el 9 d'Octubre a Alcoi

La llengua en valencià, avui, 9 d'Octubre, ha parlat per ella mateixa. Alcoi ha acollit, per tercer any consecutiu, la gal·la dedicada als premis que reconeixen, en la modalitat individual i també col·lectiva, la tasca de les personalitats culturals més destacades de la ciutat i de la comarca.

L'acte celebrat per segona vegada al Teatre Calderón ha començat a les 12 del migdia d'aquest dimarts amb música. El concert que ha preparat la Societat Musical Nova ha estat el punt de partida d'un emotiu encontre destinat al dia més important dels valencians. Una cita, conduïda per l'actriu Pepa Puchades, que s'ha caracteritzat per la lectura d'un manifest diferent, fresc i reivindicatiu més enllà de la llengua en valencià. La periodista independent i defensora dels drets de les dones, a més de seguidora dels drets LGTBI, Anna Boluda, ha estat l'encarregada de signar un text amb un contingut tan universal com sincer. El seu missatge s'ha centrat en la necessitat d'acceptar la varietat, no solament en els accents de la llengua de tots els catalans, sinó també, i sobretot, en les persones: "Els valencians som persones diverses, homes i dones, altes i baixes, heterosexuals, i homosexuals, i bisexuals i transexuals i totes les varietats que més bé li vagen a cadascú. Nascuts ací o allà, amb accents de muntanya o de voreta mar. I totes i tots tenim cabuda. Hem de tenir cabuda".

El relleu encertat de Sol Picó

Després de la lectura del manifest, l'acte ha donat pas a l'entrega dels premis. Una emocionant presentació de la coreògrafa Sol Picó, 'vestida' amb La Muixeranga, ha estat el preludi del seu discurs a sobre de l'escenari com a Premi 9 d'Octubre en la modalitat individual d'aquest any com a una de les ballarines més compromeses amb la igualtat i que més ha reflexionat sobre l'univers femení amb un treball força reivindicatiu. Un relleu en la línia de Boluda que ha finalitzat amb el premi 9 d'Octubre en la modalitat col·lectiva per al Centre Excursionista d'Alcoi, per la seua extensa trajectòria de setanta anys, reconeguda, a més a més, amb el Premi Cavanilles.

La gal·la dels Premis 9 d'Octubre d'Alcoi ha acabat amb la segona part del concert de La Nova, que ha tocat tres peces del seu suite amb motiu del 175 aniversari. Un acte on, a més a més, s'ha fet entrega de les medalles de regidors per a tots aquells que, des de l'àmbit cultural, han fet tant i tant pel poble d'Alcoi.