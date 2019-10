The examples populate this alert with dummy content

PINTURA Un cuadro de Emilio Sala en el Museo Thyssen de Málaga La Diputación de Alicante ha cedido una obra del pintor alcoyano para una exposición temporal del Museo Carmen Thyssen - La pintura lleva por título El fumador del kif y data de 1876 miércoles, 23 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.20 matinal (23/10/2019) La Diputación de Alicante cede un cuadro del pintor alcoyano Emilio Sala para una exposición temporal en Málaga. En el Museo Carmen Thyssen ya se puede observar El fumador del kif, obra de Sala, en el marco de la exposición sobre pintura orientalista española de finales del siglo XIX. Julia Parra, diputada de Cultura, estuvo junto a la propia Carmen Tjyssen en la inauguración de esta muestra en la que la joya pictórica, firmada por el artista alcoyano, ha levantado la admiración y comparte espacio con otros trabajos de alto nivel. El fumador del kif se presentó en la Exposición Nacional de Bellas Artes en 1876 y, ante la novedad de la temática, la crítica, acostumbrada a cuadros de historia en ese tipo de certámenes, la recibió con cierto recelo aunque con grandes elogios hacia el tratamiento del color llevado a cabo por el artista alcoyano, según explican desde la Diputación. El ente provincial adquirió el lienzo a un coleccionista en 1996, que ocupa un lugar destacado en la exposición permanente El siglo XIX en el MUBAG. De la formación a la plenitud de un artista. Espacio que este cuadro ha dejado temporalmente para exhibirse, hasta el 1 de marzo, en el centro museístico malagueño.