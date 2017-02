The examples populate this alert with dummy content

JÓVENES CREADORES Un cuerpo, un espacio, un tiempo Dolma Jover, pedagoga, intérprete e investigadora de la danza presenta sus actuales inquietudes al frente del proyecto Transcultural Body martes, 28 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Jovenes creadores (28/02/2017) Dolma Jover nació en Alcoy en 1982. Es pedagoga, intérprete e investigadora independiente de danza y miembro de la Asociación Española D más I: Danza e Investigación. Dolma visita este martes el espacio de Jóvenes Creadores que apoya en Radio Alcoy la Concejalía de Juventud para hablar de sus orígenes en la danza y sus actuales inquietudes al frente del proyecto Transcultural Body concebido para "un cuerpo, un espacio y un tiempo".



Titulada en grado medio de Danza Contemporánea en la Escuela de danza María Carbonell, Valencia, prosiguió sus estudios en el Conservatorio Superior de Danza de Valencia cursando Coreografía y Técnicas de la Interpretación. Obtuvo el título de Bachelor of Arts (KBA) in Tanzpädagogik/Movement Studies, Anton Bruckner Privat Universität Linz, Austria junto con Masters of Arts (KMA) Contemporary Stage Dance Branch of Study Movement Research, con matrícula de Honor. Ha trabajado como bailarina e intérprete en Ananda Dansa, Proyecto Titoyaya, Mou Dansa, Maria Carbonell, CODA, Cia.Off Verticality, Latanz Collective, Musik Theatre Linz. Sus proyectos creativos se centran en trabajo cooperativo e interdisciplinar, buscando de esta forma herramientas de evolución artística. Como principales colaboradores figuran la compañía de medios multimedia KOTKIvisuals de Bucharest dirigida por Mihaela Kavdanska y Dilmana Yordanova. Su labor pedagógica queda avalada por sus trabajos como asistente de profesores y coreógrafos en la Univesidad Anton Bruckner Privatuniversität linz, donde se ocupaba de repertorios procedentes de Rui Horta, Batsheva Dance Company, Hofesh Shechter entre otros. En la actualidad, está intentando desarrollar su investigación Transcultural Body (Re-descubriendo el inconsciente y la subjetividad del cuerpo a partir de la conexión cultural que provocó una objetivación y nueva consciencia en el conocimiento del bailarín). Imparte su taller basado en el Transcultural Learning Path en universidades, escuelas de danza, institutos y programas pre-profesionales de danza, como es el caso del proyecto de formación GOOD, dirigido por la Directora de la Compañía Otra Danza Asun Noales.