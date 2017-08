The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA Un curso clave para el futuro de Alcoy El alcalde, Antonio Francés, destaca la inminente puesta en marcha de obras por valor de 7 millones de euros y la adjudicación de contratos valorados en más de 27 millones jueves, 31 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (31/08/2017) más información Más industria y mejor mantenimiento Arranca un curso político crucial para el futuro de Alcoy, según ha dicho en RADIO ALCOY el alcalde, Antonio Francés. Entre septiembre y final de año el Ayuntamiento va a poner en marcha obras por valor de 7 millones de euros y a adjudicar contratos valorados en más de 27 millones. “Son proyectos muy importantes que van a transformar la ciudad”, afirma. Es el caso de la reforma de la calle de Entenza, cuyo coste asciende a dos millones de euros. Hasta diciembre debe ejecutar el Ayuntamiento las obras del plan de mejora de los polígonos, con una inversión de tres millones. Antes de final de año comenzará la construcción de la rotonda de El Collao, con un presupuesto de 500.000 euros. La intención del Gobierno, según ha explicado Francés, es intervenir en el saneamiento de la fachada de la manzana de Rodes, un primer paso para recuperar el edificio. Esta obra está pendiente desde la pasada legislatura. El volumen global de la inversión de estos proyectos ronda los siete millones, una cantidad a la que se unen los cerca de 28 millones por los que el Ayuntamiento va a adjudicar dos de sus grandes contratos: el de recogida de residuos y el de asistencia y mantenimiento del teatro Calderón. El alcalde también destaca la reapertura del Centre d’Art, que el Gobierno espera culminar antes de que finalice el año. Francés no olvida la necesidad de reabrir al tráfico el segundo carril de La Beniata, que espera se produzca antes del puente de octubre. En el debe del Gobierno figura también la aprobación definitiva del Plan General, pendiente de informes de otras administraciones y de subsanar las deficiencias ya señaladas por la Generalitat. Francés confía en aprobar el documento en la primera mitad del próximo año.