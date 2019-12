The examples populate this alert with dummy content

LOTERÍA DE NAVIDAD Un décimo del tercer premio deja en Planes 50.000 euros La participación del 00750 ha sido validada por máquina en el bar cafetería del Centro Social de la localidad - El alcalde, Javier Sendra, destaca la promoción que ha supuesto este premio para la población domingo, 22 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El sorteo del Gordo de Navidad también ha llegado hasta la comarca. En concreto ha sido hasta la población de Planes donde se ha validado por máquina un décimo del tercer premio, el 00750. Esta participación ha supuesto 50.000 euros para el agraciado. El alcalde de esta localidad, Javier Sendra, ha explicado que se desconoce su identidad, pero que esperaba que fuese alguien de la población y a la vez destacaba que este premio había supuesto una gran promoción de Planes a nivel nacional.