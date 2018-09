The examples populate this alert with dummy content

POLÍTICA Un defecto de forma anula la rebaja de sueldo a la alcaldesa de Muro, Jacqueline Cerdà La moción, una propuesta de Esquerra Unida y apoyada por PP y PSOE, no tiene validez al no surgir de la propia presidencia del órgano, en este caso, la alcaldesa - La oposición valora aceptar el recurso presentado por Compromís para evitar la rebaja de sueldo pero insta al equipo de Gobierno municipal a plantearse su legitimidad al frente del Ayuntamiento miércoles, 19 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (19/09/2018) Muro lleva a la mesa de debate del pleno extraordinario de este jueves el recurso de reposición interpuesto por Compromís a la moción presentada en julio por Esquerra Unida que solicitaba que el sueldo de la alcaldesa, Jacqueline Cerdà, quedase reducido a media jornada. El acuerdo, que salió adelante con los nueve concejales de la oposición del PSOE y PP, además del apoyo de la coalición de izquierdas, quedará anulado al no haber sido presentado a propuesta de la presidenta del órgano, la propia Cerdà, como marca el reglamento. Así lo explica Francesc Valls, portavoz de Esquerra Unida, que confía en que sea el propio equipo de Gobierno quien sea capaz de someter a examen su legitimidad. "Tal y como dicta el informe de la secretaria del Ayuntamiento y según las sentencias del Tribunal de Justicia en toda España, sí queda claro que quien ha de presentar esta moción es el presidente del órgano, en este caso, la alcaldesa, y como lo presenté yo como concejal de Esquerra Unida, no es válido. Deberían ser ellos quienes llevaran este tema al pleno para debatirlo de nuevo y que se estableciera lo que quiere la mayoría". La moción presenta por los de Francesc Valls, que quedará invalidada, pedía además, dejar a los otros tres concejales de Compromís sin sueldo y llegar a acuerdos mediante pactos puntuales con la oposición.