The examples populate this alert with dummy content

HÉRCULES-ALCOYANO Un derbi para remontar El Alcoyano apela al espíritu del Martínez Valero para enfrentarse al Hércules tras seis jornadas sin ganar sábado, 13 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Hubo un partido esta temporada que disparó la ilusión de la afición del Deportivo. Corría el mes de octubre. El equipo no acababa de arrancar, ya había cambiado de entrenador y acarreaba un rosario de bajas. Pese a todo, el Alcoyano se impuso 0 a 2 al Elche. Casi tres meses después, y tras seis partidos sin conocer la victoria, el club se aferra a aquella experiencia para intentar el asalto al Rico Pérez (domingo, 18.00 horas). El que les va enfrentar al Hércules “es un partido muy especial”, reconoce el técnico blanquiazul, José Emilio Riquelme Galiana. “Sin balón debemos tener el mismo orden que cuando jugamos en Elche”, afirmó. El míster, no obstante, aspira a mantener un mayor control del juego que contra el conjunto ilicitano, ya que es consciente de que el Hércules “sufre sin balón”. Al espíritu de Elche también apeló el presidente, Juan Serrano. “El Alcoyano es capaz de todo”, expresó el mandatario, quien consideró que “no es el momento” de hablar de la posible destitución de Galiana, aunque preció que “no nos ha temblado el pulso” cuando ha habido que tomar decisiones. El míster es consciente de que su puesto peligra en caso de derrota. “Si yo fuera el problema, me apartaría”, señaló el viernes en la rueda de Prensa previa al partido. El técnico advirtió de que la plantilla solo piensa en el encuentro. “Si pensase en otra cosa estaría faltando al respeto a mí mismo y a mis futbolistas”, afirmó. El 12 de noviembre sumó el Alcoyano su última victoria y su último gol. Materializar las ocasiones que genera el equipo es la gran obsesión del técnico. “Hemos generado ocasiones en los últimos partidos para marcar, al menos, cuatro goles. De haberlo conseguido estaríamos hablando de otra cosa”, definió Galiana. En los últimos dos meses el Deportivo ha concedido cuatro goles. El técnico del Alcoyano podrá contar con Eldin Hadjic, ex del Hércules, Zaragoza, Almería y Elche. A sus 26 años, recién incorporado a la plantilla, aseguró estar recuperado de la lesión que le dejó sin equipo en verano. “Estoy preparado, con sensaciones muy buenas”, explicó en su presentación. El delantero bosnio se suma a la convocatoria, de la que se caen Navarro, Mariano y Omgba. Galiana recupera a Cristian y Pau Bosch. El técnico sopesa si plantar en el Rico Pérez un 4-4-2 o poblar el centro del campo sin referencia en la punta. Del Hércules, que se encuentra a las puertas del play off con 30 puntos, 6 más que el Alcoyano, espera Galiana mucha presión desde la primera línea. Con orden y disciplina aspira el entrenador a combatir la calidad de los alicantinos. Aunque la obsesión, recalcó, es “materializar las ocasiones que generamos”.