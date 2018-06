The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Un detenido en Cocentaina por tráfico de inmigrantes La Guardia Civil desarticula una banda que cobraba por ocultar y reunir a personas recogidas en el Estrecho de Gibraltar miércoles, 27 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Guardia Civil ha detenido en Cocentaina a uno de los cinco integrantes de una banda dedicada al tráfico ilegal de inmigrantes. Es el segundo grupo que cae dentro de una operación que sigue abierta. La organización se encargaba de recoger a inmigrantes en el Estrecho de Gibraltar y ocultarlos en diferentes puntos de España y Europa. La investigación la ha desarrollado la Guardia Civil de Murcia y Algeciras con la Unidad Central Especial. Han sido detenidas cinco personas, cuatro hombres y una mujer, de entre 22 y 53 años. Las detenciones se han practicado en Cocentaina, Tarragona, Cambrils, Manresa y Valderrobles (Teruel). La banda se dedicaba a facilitar el acceso a territorio español a inmigrantes en situación irregular. Los migrantes, tras un peligroso viaje para cruzar el Estrecho de Gibraltar en condiciones de riesgo, eran recogidos en línea de costa por otros miembros de la organización criminal y trasladados hasta un lugar donde no fueran detectados. Los agentes verificaron la existencia de varios individuos, residentes en diferentes provincias españolas, que realizaban tareas logísticas. Se encargaban de las funciones de traslado y transporte al destino final de los migrantes una vez se encontraban en condiciones de ‘seguridad’ en territorio nacional. En el caso de los menores de edad, la organización permitía que fueran interceptados en la línea de costa por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que ingresaran en centros de acogida especializados. Una vez transcurrido un breve periodo de tiempo y aprovechando generalmente alguna actividad lúdica en el exterior del centro, los menores se escapaban para ser recogidos por otros miembros de la organización que, a su vez, los trasladaban junto a sus familiares residentes en distintas provincias del país, previo acuerdo económico entre los miembros de la organización y los familiares de los migrantes. La operación comenzó en marzo con la detención de un primer grupo formado por cinco personas en Murcia, Almoradí y Torredembarra. La investigación, que aún continúa abierta, se está desarrollando de manera conjunta por la Unidad Central Especial número 3 (Inmigración Irregular) y los Grupos de Información de Murcia y Algeciras de la Guardia Civil, bajo la dirección judicial del Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras (Cádiz).