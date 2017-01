The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Un detenido y tres investigados por el robo de 2.300 kilos de oliva La Guardia Civil imputa al responsable de una almazara por comprar el fruto pese a conocer que había sido robado sábado, 07 de enero de 2017 La Guardia Civil de Alicante ha detenido a un hombre de 39 años e investiga a otros tres hombres como presuntos autores del robo de 2.300 kilos de aceitunas en diferentes municipios de El Comtat, especialmente en Agres. Se les atribuyen delitos de hurto, falsificación de documento y receptación. Los robos de oliva comenzaron a ser denunciados en noviembre, aunque la Guardia Civil ya seguía la pista de un vehículo sospechoso dentro del Plan de Prevención de Robos en el Campo. Con ese vehículo operaban tres personas que los agentes consiguieron identificar. El robo ascendía a 2.300 kilos de oliva. El siguiente paso de la operación fue visitar las almazaras de la comarca en busca de nuevas pruebas. En una de ellas comprobaron que los presuntos ladrones habían vendido el fruto robado utilizando al menos un documento de acompañamiento de traza habilidad agrícola (DATA) falsificado. El responsable de la almazara sabía, según la Guardia Civil, que el documento podía ser falso, por lo que que le atribuye un presunto delito de receptación, al haber aceptado, aun así, la compra de las aceitunas sustraídas. Finalmente los agentes dieron con un campo abandonado que los presuntos autores utilizaban para guardar el material con el que perpetraban los supuestos hurtos y localizaron también un remolque sustraído en una localidad cercana, y que era utilizado para transportar los frutos robados. Agentes del equipo roca de Ibi procedieron a la detención del principal autor, un hombre de 39 años y a imputar como investigados a otros tres hombres de entre 33 y 60 años, entre los que se encuentra el responsable de la almazara, como presuntos autores de 6 delitos de hurto, un delito de falsificación de documento y un delito de receptación.