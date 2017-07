The examples populate this alert with dummy content

CONCIERTO Un doble aniversario en sinfonía La Societat Musical Nova d'Alcoi presenta 'Bandautòrium' en su 175 aniversario, una fusión con las canciones del contestano Andreu Valor, quien cumple diez años de trayectoria profesional martes, 11 de julio de 2017 La Nova celebra su 175 aniversario con el concierto Bandautorium, el próximo sábado, en el Anfiteatro Amando Blanquer. Bandautorium no es un regalo más dentro de los 175 años de trayectoria de la Societat Musical Nova d'Alcoi. Es una propuesta que plantea un arreglo perfecto para las canciones de autor del contestano Andreu Valor, quien también cumple años, en su caso, diez, de andadura. "Tener la oportunidad de organizar un proyecto sinfónico es muy ambicioso, por la logística y el poder de generar confianza con una banda" Al frente de la combinación Valor-Nova estarán cuatro directores: Juan Doménech, José Antonio Llinares, Jesús Fuertes y Moisés Olcina. Bandautorium llega este sábado, 15 de julio, a las diez y media de la noche, en el Anfiteatro Amando Blanquer. Entrada libre.