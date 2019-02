The examples populate this alert with dummy content

DRETS LGTBI Un documental sobre les persones transsexuals de Nova York arriba als cinemes de Cocentaina El col·lectiu LGTBI Mariola prepara la projecció d'una cinta, el pròxim 28 de febrer als Cinemes Altet de Cocentaina, que mostra la història de quatre activistes trans de l’escena underground neoyorquina a través de les seues vivències en primera persona martes, 19 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (19/02/2019) El col·lectiu LGTBI MARIola, de suport a persones lesbianes, gais, transexuals, bisexuales i intersexuals de l’Alcoià i el Comtat, durà a terme el pròxim 28 de febrer una activitat de sensibilització vers la visibilitat del col·lectiu trans amb la projecció de la pel·lícula I hate New York als Cinemes Altet de Cocentaina. La cita s’organitza en col·laboració amb la plataforma Screenly, que fa possible la realització de projeccions cinematogràfiques sota demanda en sales comercials, a través d’un conveni i oferint les entrades a preu reduït. I hate New York dóna veu a històries silenciades com són les de les persones trans. Estrenada al Festival de Cine de Màlaga, dirigida per Gustavo Sánchez i produïda pels germans Bayona, la pel·lícula mostra la història de quatre artistes i activistes trans de l’escena underground neoyorquina, les quals relaten en primera persona les seues vivències i la seua lluita per una identitat pròpia, en un recorregut vital a cavall entre l’activisme i el món de la nit. LGTBI MARIola convida a totes les persones interessades a assistir a aquest esdeveniment. Les entrades han de reservar-se prèviament de manera obligatòria, bé des de la pàgina web de Screenly (https://screen.ly) o a través dels perfils d’LGTBI MARIola en les xarxes socials Facebook i Instagram. La reserva de les entradas ha de fer-se abans del 21 de febrer. El president d’LGTBI MARIola, Jordi Jiménez, destaca la il·lusió que han posat els membres del col·lectiu en aquest projecte, amb el qual inicien les seues activitats de l’any 2019. El responsable de l’entitat celebra, a més, que els diferents esdeveniments organitzats "van arrelant en la comarca, fent que LGTBI MARIola es convertisca en un referent en la visibilització de la diversitat afectivo-sexual i d’identitat i expressió de gènere en els municipis de l’Alcoià i el Comtat i tota la seua àrea d’influència". El col·lectiu també duu a terme tallers de sensibilització per a estudiants de Secundària, Batxillerat i cicles formatius d’FP, que ja han passat per diversos centres de l’Alcoià, el Comtat, l’Alacantí i la Vall d’Albaida.