TEMPORAL Un edificio se desploma en San Nicolás El inmueble, que estaba deshabitado, se ha venido abajo durante la madrugada del martes martes, 20 de diciembre de 2016 El edificio número 92 de la calle de San Nicolás, en la zona de El Partidor, se ha desplomado durante la madrugada de este martes. El inmueble se vino abajo en torno a la una de la madrugada, según han informado fuentes del parque intercomarcal de bomberos. La casa estaba abandonada, por lo que no se han producido daños personales. Los bomberos han trabajado hasta las 2.20 horas retirando escombros y acordonando la zona