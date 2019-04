The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Un equip amb bons arguments El grup de l’institut Pare Vitòria queda tercer en la Lliga Debat Xarxa Vives a Barcelona lunes, 29 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (29/04/2019) L’equip de l’institut alcoià Pare Vitòria, en representació de la Universitat d’Alacant, ha quedat tercer en la fase final de la Lliga Debat Xarxa Vives 2019 que es va celebrar a Barcelona. Els alumnes Carla Barroso, Carlos Santacreu, Marta Cloquell, Nerea Pastor i Iñaki Peris, capitanejants pel professor Saül Blasco i amb el recolzament del mestre Quique Ferre, van competir junt a 14 equips de Catalunya, Illes Balears o Andorra en els diàlegs d’opinions celebrats a la Universitat CEU Abat Oliba de Barcelona. Els estudiants van anar passant les proves fins arribar a la semifinal on van perdre contra l’equip l’Aula Escola Europea de la Universitat Pompeu Fabra de la Ciutat Comtal que, al remat, va guanyar el campionat de 2019. El grup alcoià, que va quedar campió a la fase provincial, ha estat en Hoy por Hoy Alcoy per contar-nos l’experiència en defensar els arguments a favor o en contra sobre la qüestió Calen les fronteres entre països? en la fase final d'aquest concurs. Un total de 179 equips van concórrer a l'edició d'aquest any i els alumnes alcoians van obtindre un meritori tercer lloc i van ser els primers a nivell de la Comunitat Valenciana.