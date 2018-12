The examples populate this alert with dummy content

OLOT 1-ALCOYANO 1 Un error infantil priva al Alcoyano de los tres puntos Un penalti cometido por Tomás Ruso en el minuto 92 ha permitido al Olot empatar un partido que tenía perdido domingo, 02 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Alcoyano ha cedido un empate a un gol en su visita al campo del Olot. En el minuto 92 de partido los blanquuiazules ganaban por 0-1, pero un agarrón dentro del área de Tomás Ruso ha sido señalado como penalti y ha supuesto el 1-1 definitivo. El equipo de Vicente Mir ha trabajado durante todo el encuentro para llevarse los tres puntos pero se le han escapado de las manos dos de ellos. El gol para los visitantes ha llegado en el minuto 31 con un tanto de Lino. El meta local ha querido despejar un balón cedido hacia atrás y el propio Lino en su presión ha conseguido que el esférico diera en su cuerpo y se introdujese entre los tres palos. El partido ha tenido escasas ocasiones de gol para ambos equipos pero en el tramo final el Olot ha apretado en busca del empate y solo la intervención de Bañuz con una mano prodigiosa abajo ha impedido que llegase en el minuto 80 el 1-1. Ha sido en el descuento cuando ha llegado el penalti que ya no ha podido detener y que ha transformado Héctor Masó. Con este resultado los blanquiazules se sitúan el puesto 15, solo un punto por encima de las posiciones descenso, 16 por 17. Han jugado por el Alcoyano: Bañuz, Corrales, Primi, Tomás Ruso, Pajarero (Fomeyen), Navarro, Hermosa, De Lerma, Omgba (Anaba), Rubio y Lino (Vicente).