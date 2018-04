The examples populate this alert with dummy content

MEDIO AMBIENTE Un escudo textil para reducir la contaminación de las ciudades Aitex consigue con el proyecto Photocitytex rebajan hasta un 30% la presencia de óxidos de nitrógeno en el aire viernes, 27 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El instituto tecnológico del textil (Aitex) ha diseñado un escudo textil que reduce la contaminación en entornos urbanos. Los primeros resultados del proyecto Photocitytex demuestran una rebaja de hasta el 30% de óxidos de nitrógeno en el aire. Las pruebas se han desarrollado en colaboración con el Ayuntamiento de Quart de Poblet y la coordinación del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo. La clave del proyecto es aplicar componentes con capacidades fotocatalíticas en grandes superficies textiles como toldos o lonas. La reacción con la radiación solar consigue descontaminar la atmósfera al descomponer sustancias nocivas en otras menos dañinas. Es el caso de los óxidos de nitrógeno, según explica el responsable del proyecto, Eduardo Fajes. Estas sustancias provocan irritación de las vías respiratorias y acidifican el ambiente. Las muestras tomadas antes y después de la instalación de los escudos en dos puntos de Quart de Poblet han revelado que la presencia de estos óxidos se reduce entre un 25 y un 30%. “Estamos satisfechos con los resultados”, señala Faje. Los primeros análisis del aire se realizaron en 2014. Los últimos, el pasado 2017, ya con los toldos y lonas instalados en el acceso a un túnel de la autovía A3 y en las inmediaciones de un colegio del municipio valenciano. Los análisis han mostrado que, además de reducir los óxidos de nitrógeno, la aplicación de esta tecnología también disminuye la presencia de otras sustancias contaminantes. “No era nuestro objetivo inicial pero las muestras señalan que también tiene efectos sobre otros compuestos nocivos”, detalla Faje.