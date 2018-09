The examples populate this alert with dummy content

CONCURSO Un espacio sin tráfico y sin escalones, así será la nueva plaza de la Iglesia de Ibi Los ilicitanos Ras Architecture Solutions, S.L., y el estudio ibense Yuû Arquitectura ganan el concurso de ideas para la remodelación de la plaza de la Iglesia de Ibi organizado por el Ayuntamiento - Los premiados, que han recibido 2.500 euros en metálico, pueden optar ahora a la redacción del proyecto, valorada en 77.500 euros sábado, 29 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Los ilicitanos Ras Architecture Solutions, S.L -Prócoro del Real, Antoni Baile, Gisela Olguín y Maria Jesús Baeza-, y el estudio ibense Yuû Arquitectura -Cristina Valls, Esmeralda Casanova, Antonio Verdú, Mª José Molina y Daniel Iglesias-, han ganado el concurso de ideas para la remodelación de la Plaza de la Iglesia de Ibi organizado desde el Ayuntamiento local. El premio está valorado en 2.500 euros en metálico, pudiendo optar, además, y según el criterio del jurado, a realizar la redacción del proyecto valorada en 77.500 euros. El segundo premio, valorado en 1.500 euros en metálico, ha sido para la propuesta de Marcos González Colás, de Zaragoza, y el tercer galardón, valorado en un premio de 1.000 euros, ha sido para los ibenses Regina Martínez Quiralte y Óscar Carrión Rosillo y el alicantino Juan Parra Sánchez. El coste total de la ejecución de la obra de remodelación de la plaza de la Iglesia es de 917.000 euros, por lo que se trata de un importante certamen que cuenta con un presupuesto total próximo al millón de euros. El área englobada en la actuación está limitada entre las calles Les Eres, Empedrat, Sant Francesc, Rebot, Trinidad, Aurora Pérez y Vicente Pascual, que abarca una superficie total en planta de 2.598 metros cuadrados. ¿Cómo será la nueva plaza de la Iglesia de Ibi? El proyecto realizado por los dos estudios plantea una plaza sin escalones, recuperando el perfil original, ya que está ubicada en la ladera de la ermita de Santa Lucía. Además, el proyecto contempla una mayor amplitud, con un tráfico atenuado gracias a un aparcamiento subterráneo, y una zona de arbolado, entre otras características.