JAZZ CLUB EL MUSSOL Un estiu farcit de jazz La comarca es prepara per a fruir de nombroses propostes nacionals i internacionals miércoles, 28 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Jazz Club El Mussol (28/06/2017) El jazz s'ha consolidat a l'estiu de L'Alcoià i El Comtat. Durant els pròxims mesos se succeiran les propostes de la mà del Jazz Club El Mussol i també de la Mancomunitat de L'Alcoià i El Comtat. En el programa quinzenal del club descobrim les claus per gaudir al màxim del jazz que sonarà a les sales però també a les places de la comarca.