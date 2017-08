The examples populate this alert with dummy content

INFORME Un estudio alerta de la caída del 5,3% de la población de Alcoy hasta 2031 La última proyección del Instituto Valenciano de Estadística prolonga la crisis demográfica de la ciudad y la comarca jueves, 17 de agosto de 2017 Una ciudad de 56.797 habitantes en 2031. Es la imagen demográfica de Alcoy que ofrece la última proyección de población del Instituto Valenciano de Estadística. Representa una pérdida de población del 5,3% en 15 años. El estudio alerta de que la ciudad va a prolongar su crisis demográfica hasta 2031. Ese año la población será de 56.797 vecinos, un 5,3% menos que los 60.015 censados en 2016. La pérdida real de habitantes es, según el estudio, de 3.218 personas. Alcoy concentra la mitad de la pérdida de población que el estudio marca para el conjunto de la comarca en los próximos 15 años. El Instituto Valenciano de Estadística proyecta para el conjunto de L’Alcoià y El Comtat un descenso demográfico del 4,5%. El informe se basa en el dato de población de 2016, que en la comarca era de 138.863 habitantes, para proyectarlo hasta 15 años después, con una pérdida de 6.304 habitantes. La población de L’Alcoià y El Comtat será en 2031, según el informe, de 132.559 habitantes. El informe del Instituto Valenciano de Estadística señala que solo cinco comarcas valencianas ganarán población en los próximos 15 años: cuatro de ellas corresponden a la provincia de Alicante, la única de la Comunidad Valenciana que, en conjunto, no perderá población.