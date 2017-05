Un estudio revela el fracaso de la privatización del agua

The examples populate this alert with dummy content

HORA DEL MEDI AMBIENT
viernes, 12 de mayo de 2017

AUDIO Hora 14 Alcoy (12/05/2017) Un estudio ha puesto de manifiesto el balance negativo de la privatización de la gestión de agua en Alcoy, aprobada en 2000. Encarecimiento para el ciudadano, inversiones no realizadas o aumento del coste para el Ayuntamiento son algunas de las consecuencias que un colectivo ciudadano argumenta para exigir una gestión pública. 17 años después de la privatización del agua, un estudio elaborado por la experta Carla Serrano, titulada en Administración y Dirección de Empresas, rebate los argumentos con los que el Ayuntamiento, entonces presidido por el socialista Josep Sanus, justificó el cambio en la gestión. La tarifa se ha incrementado, según el estudio, un 122%. En materia de inversiones, la empresa Aqualia ha incumplido, según Serrano, importantes compromisos y, como señala la autora del estudio, no invierte desde 2007. “No hay inversiones relevantes, lo que afecta a las condiciones de la red, que se deteriora. Es una práctica habitual en las empresas para, por el mal estado de las instalaciones, renovar el contrato”, ha explicado a RADIO ALCOY la autora del estudio. El trabajo refleja que el plan de inversiones, además, se ha financiado a través de la aportación del Ayuntamiento por los descuentos aplicados al canon variable que paga cada año la empresa. El estudio advierte de que las previsiones de consumo ofrecidas por Aqualia para ganar el contrato estaban hinchadas y subraya que el servicio ofrecía un beneficio de más de 220.000 euros antes de ser privatizado. Con los datos de este estudio la Iniciativa ciutadana per la gestió pública de l’aigua ha renacido para conseguir que en 2020, cuando acabe el actual contrato, la gestión vuelva a ser municipal. Pep Fuster, miembro del colectivo, explica que “queremos concienciar a los ciudadanos para que no se repitan los errores de hace dos décadas”. El profesor de la UPV Pau Miró, tutor de Serrano en el trabajo, añade la “opacidad” de Aqualia. “Ha sido muy difícil conseguir todos los datos”, afirma. La autora del estudio, al igual que los componentes de la plataforma, apuntan que ciudades como París, Berlín, Valladolid o Terrassa han apostado por la remunicipalización del servicio. “Otra alternativa a la privatización es posible”, coinciden. La plataforma celebra su primera asamblea informativa el próximo jueves, a las 19.30 horas, en el Centre Ovidi Montllor.