Un examinador de tráfico resulta herido en un accidente entre Alcoy y Cocentaina Los bomberos excarcelan al herido para su urgente traslado al hospital Virgen de los Lirios jueves, 01 de febrero de 2018 Un examinador de tráfico ha resultado herido este jueves como consecuencia de un accidente de tráfico en el cruce de acceso a Els Algars, entre Alcoy y Cocentaina. El coche a cuyo conductor evaluaba ha sido embestido por la parte posterior por otro vehículo. El herido ha sido trasladado de urgencia al hospital Virgen de los Lirios. El accidente se ha producido a las 10.30 horas justo frente al parque de bomberos La Montaña, que han intervenido para excarcelar al examinador. Los trabajos, han señalado fuentes de los bomberos, ha sido delicado dado el estado en el que ha quedado el vehículo, con toda la parte posterior hundida. El herido presentaba lesiones cervicales, han precisado los bomberos. Ni el resto de ocupantes del vehículo en el que viajaba el examinador ni los del otro han sufrido daños, según las mismas fuentes. El impacto se ha producido cuando el vehículo de la autoescuela ha frenado. El coche que viajaba detrás ha seguido su rumbo y ha provocado la colisión por alcance.