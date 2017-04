The examples populate this alert with dummy content

AGENDA Un fin de semana expositivo El Ayuntamiento inaugura nueva tanda de exposiciones en el Centre Ovidi Montllor, Centre Cultural Mario Silvestre y Llotja de Sant Jordi jueves, 06 de abril de 2017 El fin de semana ya ha comenzado. Y lo hace gracias a la amplia propuesta expositiva que crece todavía más con tres nuevas propuestas del ciclo que organiza el Ayuntamiento: Extracción, de Jordi Vila, en el Centre Ovidi Montllor; L’ombra del Montgó, de Hans Dieter Zingraff, en el Centre Cultural; y Paper i collages per a Joan Valls, exposición colectiva en la Llotja de Sant Jordi. A esta oferta, que recomendamos para la tarde del viernes 7 de abril, se suma una inauguración más, Cabrera íntimo. Retratos en familia, a las 20.00 horas en la Sala Fernando Cabrera del Museu Alcoià de la Festa. Invitamos también a descubrir la propuesta de la Capilla de l'Antic Asil, en el Camí, en el pub L'Escenari y en el club d'Amics de la UNESCO. No desvelamos más. Pero el viernes continúa con las Jornades per a la Sostenibilitat y la construcción de refugios de murciélagos a las 18.30 horas, en la Casa de Ferro de Muro. Hay teatro, clausura de la Mostra de Teatre Escolar, Moby Dick, en el Calderón. Y muy recomendable en l'Ateneu Cultural El Panical: Charla sobre Les drogues a Espanya sota el prisma dels Media, a cargo de Damià Jordà y la presentación de su libro: Vaselina en la lente. Las drogas en España tras el prisma de los media. A las 19.30 horas. Después, conciertazo en el mismo lugar, a las 21.30 horas: The Morrows. Sábado, 8 de abril. El día se presenta con infinidad de oportunidades: Actuación de Tres tenores en concierto. Organiza Amigos de la Música. A las 19’00 horas en el Teatro Calderón. Además, la presentación del libro Lluvia de septiembre, de Emma Tomás, a las 19,00 horas en el Centre Cultural Joan Fuster de Beniarrés. Y llegan los actos previos a la XXX Trobada d’Escoles en Valencià con una ruta teatralizada y el concierto de Pep El Botifarra, en L’Orxa. Domingo, 9 de abril. Último Mercat de la Terra hasta octubre eb Alpatró (Vall de Gallinera). Desde las 10 a las 15 horas. Siguen les Jornades per a la Sostenibilitat con una conferencia sobre El patrimonio arbóreo monumental del País Valencià y la proyección de la película El olivo. A las 18 horas, en el Centre Cultural Polivalent de Muro. Y un concierto de la Corporació Musical Primitiva d’Alcoi, a las 11:45 horas, en el Teatre Calderón de Alcoy. ¿Has anotado tus preferencias? Tragaluz te desea que disfrutes del fin de semana.