TRAGALUZ Un final sin Walt Disney Tragaluz recibe a Marta Fornés, la poetisa apodada 'Mississippi' y fenómeno viral en redes sociales, conocida por 'desedulcorar' los clásicos de la productora Disney - Además, hablamos de la última propuesta que acoge Alcoy de la mano del Ivam y con Sol Picó viernes, 21 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (21/12/2018) Hay días en los que el sol brilla más fuerte que otros. Hoy no era especialmente uno de ellos, por eso hemos hecho más grande nuestra ventana, nuestro Tragaluz de mediodía, para abrazar con calor este viernes prenavideño. En primer lugar, hemos invitado al suplemento cultural a Marta Fornés. Es una poeta del día a día, nacida entre Valencia y Gandía, que odia los colores pastel, y un poquito, por qué no decirlo, a Walt Disney y todo lo que tenga que ver con finales felices interpretados con princesas que se quedan 'colgadas' de su príncipe y tiene la cabeza 'a pájaros'. Lo demuestra su libro Que te den, Mr Wonderfool, y el vídeo que hizo que hasta ocho millones de personas se pararan a cuestionar el cine estadounidense. La artista, alias Mississippi, se ha desplazado este jueves hasta Alcoy para impartir unos talleres en los institutos. Con ella hablamos de muchísimas cosas, todas muy interesantes. Además, hablamos de la propuesta que se exhibe en marquesinas y mupis de Alcoy y Valencia de la mano del Ivam, la Ciutat Imaginada, y con la bailarina y coreógrafa alcoyana Sol Picó, que trae su espectáculo este sábado, a las seis de la tarde, al Ivam Cada Alcoi.