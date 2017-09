The examples populate this alert with dummy content

INICIATIVA Un foro para que los niños puedan decidir Alcoy crea el Consejo de la infancia para fomentar la participación entre los más pequeños martes, 19 de septiembre de 2017 El Ayuntamiento de Alcoy ha iniciado la creación del Consejo local de la infancia y la adolescencia, un foro de participación en la que alumnos de Primaria y Secundaria podrán plantear proyectos al Gobierno o dictaminar sobre iniciativas que les plantee el Ejecutivo. La creación de este órgano será uno de los puntos de la candidatura que Alcoy va a presentar en 2018 a la Unesco para conseguir la declaración de Ciudad de la infancia. El alcalde, Antonio Francés, valora que los más pequeños puedan implicarse en la toma de decisiones. “Una ciudad pensada para los niños es la mejor posible. Pero no se trata de tomar decisiones pensando en ellos, sino que también puedan exponer sus propuestas”, ha manifestado el regidor durante la presentación del proyecto. La empresa Filias, especializada en dinamización social, ha comenzado a ofrecer charlas en los colegios para exponer la iniciativa. Los alumnos de quinto de Primaria y de la primero y tercero de Secundaria deberán elegir a sus representantes. Los más votados formarán parte del consejo, que estará integrado por entre 16 y 40 niños, a partes iguales según género. Jordi Consuegra, de Filias, detalla que los miembros del consejo, trabajarán en actividades como talleres y juegos, de los que surjan las propuestas a presentar ante el Gobierno. “También podrán pronunciarse sobre las cuestiones que requiera el Gobierno”, precisa.