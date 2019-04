The examples populate this alert with dummy content

INCENDIOS Un fuego forestal quema una hectárea entre Cocentaina y Millena Otro incendio en la vecina comarca de Marina Alta ha comenzado casi a la misma hora, a las 15,30, y ha requerido la presencia de medios aéreos domingo, 14 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Dos incendios forestales han hecho saltar las alarmas este domingo en las comarcas de El Comtat y Marina Alta. El primero de los incendios ha comenzado a las 15,05 de la tarde entre las localidades de Cocentaina y Millena, en la comarca de El Comtat. Ha logrado ser controlado a las cinco de la tarde tras arrasar una hectárea. El segundo incendio comenzaba a las 15,30 entre Castell de Castells y Benigembla y ha requerido la presencia de 8 unidades aéreas, tres de bomberos forestales, cuatro vehículos, tres autobombas y un helicóptero KAMOV, según ha informado a través de twiter el Gabinete de Comunicación de Emergencias y Seguridad de la Comunidad Valenciana. En el momento en que se han producido ambos incendios el nivel de preemergencia de riesgo de incendio era el 1.