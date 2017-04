The examples populate this alert with dummy content

ECOTURISMO ¿Un gran proyecto o actuaciones menores? Integrantes del Consorcio de la Vía Verde del Serpis piden un replanteamiento de la ruta a pie o en bici por el antiguo trazado del tren Alcoy Gandía más asequible lunes, 10 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (10/04/2017) ¿Un gran proyecto irrealizable o actuaciones menores que contribuyan a convertir la vía Alcoy-Gandía en una ruta eco-turística? La pregunta comienzan a planteársela algunos integrantes del Consorcio de la Vía Verde del Serpis y también alcaldes de las poblaciones del trazado del antiguo tren Alcoy Gandía, como el de L'Orxa, Arnaldo Dueñas. Junto al vicepresidente del Consorcio de la Vía Verde del Serpis, Jaume Gómez, ha estado este lunes en hoy por Hoy Alcoy para abordar la actualidad del proyecto, paralizado desde hace un año. El alto coste del anteproyecto, realizado en 2009 por el ingeniero de Caminos Alfonso Jordá Aracil y valorado en 8,6 millones de euros, es según explican, un freno a su desarrollo. Contempla la reconstrucción de puentes y una serie de obras que encarece y aleja la iniciativa que tiene por finalidad "poner el valor medioambiental y turistico de la zona". Las doce poblaciones implicadas son Alcoy, Cocentaina, Muro de Alcoy, Gaianes, Beniarrés, L'Orxa, Vilallonga, Potries, Beniflà, Beniarjó, Almoines y Gandia, que trabajan desde hace un año en la redacción y adaptación a la legalidad vigente de los estatutos del consorcio para retomar el proyecto.