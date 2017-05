The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Un grupo de padres funda una asociación comarcal contra el acoso escolar Tiene su sede en País Valencià 50 y cuenta con el asesoramiento de expertos-El próximo 1 de junio tiene previsto acoger una jornada de puertas abiertas martes, 23 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (23/05/2017) Un grupo de padres ha fundado la Asociación contra el acoso escolar de Alcoy y comarca. La incertidumbre de cómo actuar ante casos de violencia en el ámbito educativo ha derivado en la puesta en marcha de esta asociación, a principios de este 2017. Su presidenta, Noemí Roldán, explica que la intención es ser un punto de apoyo para los familiares y para evitar la proliferación de casos. "Hay muchos casos y la idea es dejar de silenciarlos y servir de ayuda a los niños para que puedan expresarse" La asociación tiene su sede en País Valencià 50 y cuenta con el asesoramiento de expertos, como la psicóloga Estela Abad. "Somos un equipo de abogados y trabajadores sociales. Desde el punto de vista psicológico ayudamos a víctimas y agresores, a sus padres y también a quienes sufran secuelas de anteriores acosos". El próximo 1 de junio tiene previsto acoger una jornada de puertas abiertas de 5 a nueve de la noche.