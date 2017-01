The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ Un 'hervidero' de ideas con Nando Hervido Nuestro musicólogo cumple con su cita mensual para ponernos al día de la agenda y grupos locales más sonados lunes, 30 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (26/01/2017) Hoy toca jueves de distensión. Así es. El pasado 26 de enero, Tragaluz cogió aire con una nueva entrega de 'Hoy toca, Nando Hervido'. El impulsor de Hervir un indie volvió a usar su genial verborrea para acercarnos a los We Are Not Brothers y a la prosa hiriente pero cómica de Las Víctimas Cíviles. Con él, repasamos los mejores eventos de la escena musical y apuntamos algunas recomendaciones a la lista de spotify. El resto, que lo diga él en el audio de la entrevista que adjuntamos.