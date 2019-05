The examples populate this alert with dummy content

SANT JORDI 2019 Un Himno bajo la lluvia Trinidad Sanchis dirige a los músicos de las bandas de Alcoy y al público en el Nostra Festa ja! pese a las precipitaciones viernes, 03 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El mal tiempo ha obligado a suspender el pasacalle de la Festa del Pasdoble pero no ha enmudecido el estreno musical de las Fiestas de 2019. Trinidad Sanchis ha dirigido a los músicos de las bandas de Alcoy y al numeroso público que estaba en la plaza de España en un Himno bajo la lluvia. Debido a la adversidad, se ha decidido interpretar solo una vez la partitura de Gonzalo Barrachina. Una circunstancia que no ha restado la intensidad y ni la emoción del momento del Nostra Festa ja en el que se ha abierto la puerta a la Trilogía.