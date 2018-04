The examples populate this alert with dummy content

FIESTAS Un Himno con 'toque' navarro La capitanía navarra traerá este sábado, a las 17.30, a la plaza de España, a dos asociaciones representativas de la cultura folclórica del norte de España, un día antes de volver a lucirse en las Entradas miércoles, 18 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (18/04/2018) La capitanía cristiana de José Vicente Jornet y todo su séquito se prepara para traer a Alcoy una buena representación de la cultura navarra. El folclore del norte de España se avanza y llega este sábado, 21 de abril, el Himno, a través de dos propuestas, que podrán verse el día siguiente, en las Entradas. La primera es la agrupación de danzas típicas de Pamplona, País Vasco y zonas limítrofes, Muthiko Alaiak, que traerá tres bailes a partir de las 17.30 horas. Antonio Arques es primer tro de la filà. La avanzadilla navarra llegará este sábado acompañada de un segundo grupo, la comparsa de los Zanpantzar de Ituren, a la que se sumarán los personajes típicos de esta cultura conocidos como momochorros en la que será la propuesta más pintoresca de estas fiestas de Moros y Cristianos.