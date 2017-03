The examples populate this alert with dummy content

TEMPORAL Un home és rescatat dins del seu vehicle després de ser arrossegat pel riu El conductor, veí d'Alcoi de 67 anys, ha accedit a una zona tallada al trànsit per les pluges mentre intentava arribar a una casa a les Alqueries de Benifloret, en Cocentaina./ La força de l'aigua ha provocat que no poguera abandonar el vehicle lunes, 13 de marzo de 2017 Aquest nou temporal de pluges a la comarca ha deixat ja el primer succés destacat durant la vesprada del dilluns. Al voltant de les 15.55 hores, els serveis d'emergència del 112 han rebut l'avís per part d'un home que, atrapat dins del seu vehicle, estava sent arrossegat pel riu Serpis. Es tractava d'un veí d'Alcoi, de 67 anys, que pretenia arribar fins a un habitatge ubicat a les Alqueries de Benifloret, en Cocentaina. L'home ha fet cas omís a les senyalitzacions i ha apartat unes tanques que impedien el pas al camí, que ha sigut tallat al trànsit este mateix dilluns en previsió de la forta crescuda del riu. En arribar a l'alçada del riu la força de l'aigua s'ha emportat el vehicle impedint al seu conductor que l'abandonara. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat dues patrulles de la Policia Local de Cocentaina en primera instància, factor clau per salvar la vida de l'accidentat. Més tard s'han sumat els Bombers i la Guàrdia Civil. Després de vint minuts han aconseguit alliberar l'home i l'han traslladat a l'Hospital d'Alcoi, on es recupera de l'esglai sense cap ferida d'importància.