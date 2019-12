The examples populate this alert with dummy content

SUCESO Un incendio afecta a una industria en la Beniata Las llamas han comenzado en la segunda planta de la nave- La columna de humo que has generado el fuego, era visible desde distintos puntos de la ciudad y del extrarradio martes, 10 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (10/12/2019) Un incendio ha afectado a 300 metros cuadrados de la industria Indetruck, la antigua Mirofret, en la zona de la Beniata. El Servicio de Emergencias de la Generalitat ha dado por controlado el fuego a las 14,33. Las llamas comenzaban una hora antes en la segunda planta de la nave. La columna de humo que ha generado el fuego era visible desde distintos puntos de la ciudad y del extrarradio.Los trabajadores han desalojado la fábrica y junto a la rápida actuación de los bomberos ha propiciado el control de las llamas, según ha explicado a Radio Alcoy, Miguel Montero, suboficial del Área operativa de La Montaña. En la extinción han participado 3 dotacions de Bomberos de la Diputación de Alicante, una unitad de Bomberos Forestales con una autobomba. El fuego ha afectado a 300 metros cuadrados de la nave, en la que se fabrican camiones frigoríficos, y un vehículo en construcción.