SUCESOS Un incendio calcina un tractor en una carretera de Alcoy Los bomberos apagan las llamas originadas en este vehículo tras faenar en el campo viernes, 27 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Un fuego arrasa un tractor en Alcoy. El agricultor regresaba este mediodía del campo por la CV-788 cuando, por causas que no han trascendido, se ha originado el incendio que ha calcinado el vehículo, según informan fuentes de los bomberos. Hasta el kilómetro tres de esta carretera se ha desplazado una dotación de bomberos del parque de la Muntanya para apagar el fuego.