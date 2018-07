The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Un incendio provoca la alarma en El Molinar El fuego, controlado a mediodía, arrasa 3.000 metros de barranco y afecta a una de las ruinas de arqueología industrial jueves, 05 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp más información Controlado un incendio en El Molinar El fuego se ha sumado este jueves al estado de ruina como factor de riesgo para la zona de arqueología industrial de El Molinar, en Alcoy. El incendio que se ha declarado sobre las 11.00 horas ha afectado a una de las antiguas fábricas. Ha sido controlado sobre las 12.15 horas, según Emergencias de la Generalitat Valenciana. Las llamas, cuyo origen se desconoce, han afectado a una superficie de 3.000 metros cuadrados, básicamente matorral, según Protección Civil. El fuego también se ha propagado por una de las antiguas fábricas. Las vigas de madera que sustentan la estructura han favorecido la propagación del fuego por diversas plantas del edificio, según los bomberos. A la zona han acudido cuatro vehículos de los bomberos y una unidad helitransportada. La zona afectada por las llamas tiene muy difícil acceso, lo que ha dificultado el trabajo de los medios de extinción. No obstante, en apenas una hora el fuego ha quedado bajo control. El helicóptero se ha retirado sobre las 12.15 y a las tareas se ha incorporado una unidad de bomberos forestales, que siguen trabajando para refrescar la zona y evitar rebrotes.