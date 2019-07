The examples populate this alert with dummy content

SUCESO Un incendio quema 300 metros cuadrados de monte bajo en Penàguila Bomberos y medios aéreos extinguen el fuego que ha sido detectado en uno de los vuelos de vigilancia de Emergencias miércoles, 24 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Un incendio ha quemado 300 metros cuadrados de monte bajo cerca de la carretera CV788 en Penàguila a primera hora de esta tarde, según informan fuentes de los bomberos. Uno de los vuelos de vigilancia que se efectuaba por la zona ha detectado las llamas. Una dotación del parque de bomberos de Cocentaina, dos medios aéreos y dos unidades de bomberos forestales con dos autobombas han estado trabajando en la extinción de este fuego, cuyo origen no ha trascendido, que ha calcinado una área de matorrales, según la información facilitada.