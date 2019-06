The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Un incendio quema una zona de vegetación en el polígono Santiago Payá Cinco dotaciones de bomberos trabajan en la extinción de estas llamas que causan alarma entre la población martes, 04 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Un incendio quema una zona de pinos y matorrales en el polígono de Santiago Payá en Alcoy. La espectacularidad de las llamas ha provocado alarma entre los vecinos de la zona. El fuego se ha originado sobre las 21:15 horas en camino en dirección el Racó de Sant Bonaventura, lugar donde se han desplegado los efectivos terrestres para atajar las llamas. Cinco dotaciones de bomberos del parque de la Muntanya, dos unidades de bomberos forestales y dos autobombas siguen trabajando en la extinción de este fuego del que, todavía, no ha trascendido su causa.