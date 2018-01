The examples populate this alert with dummy content

PATRIMONIO Un informe retrasa dos siglos el origen del horno moruno El Ayuntamiento concluye la urbanización del entorno, que ofrece 19 plazas de aparcamiento y no ha abarcado la recuperación de la pieza jueves, 25 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (25/01/2018) El horno de estilo moruno hallado en 2005 en la calle de San José es originario del siglo XIX. Ni es del siglo XVII, como se apuntó tras su descubrimiento, ni mucho menos de época moruna, como parece deslizar su denominación. Así lo atestigua un informe del Museo Arqueológico Camilo Vicedo de Alcoy. Su director, Josep Maria Segura, admite que la pieza tiene más valor social que histórico. “El horno, que formaba parte de una panadería hasta los años 70 del siglo XX, era el centro social del barrio”, explica. El informe señala que la primera fuente documental sobre el antiguo horno data del siglo XIX. Corresponde a las quejas presentadas por unos vecinos ante el humo que generaba el fogón. Esa fecha retrasa dos siglos el origen atribuido en 2005, cuando apareció la pieza durante una de las múltiples demoliciones desarrolladas en la calle de San José, en pleno proceso de revitalización del Centro impulsado por el Gobierno del Partido Popular. Los grupos de izquierda, PSOE y Esquerra Unida, entonces en la oposición, alzaron el grito al cielo tras el descubrimiento y en numerosas ocasiones reclamaron la conservación y restauración del horno. Hablaban los concejales de un hornillo originario de los siglos XVII y XVIII. Fueron constantes las veces en las que criticaron al PP por su pasividad a la hora de conserva este elemento patrimonial. El entorno de la pieza ha sido objeto de rehabilitación, que no ha incluido la recuperación del horno. No ha sido prioritario para el Gobierno, del PSOE, a tenor de haber conocido el verdadero origen histórico, muy posterior a las primeras fechas apuntadas. “Lo protegeremos y recibirá un tratamiento adecuado. Será el último paso de esta intervención”, según asegura el concejal de Obras, Jordi Martínez. Las obras, ya finalizadas, han consistido en el asfaltado de la parte del solar más próxima a la calle de San José, con capacidad para 19 plazas de aparcamiento, y el ajardinamiento del resto de la superficie. El proyecto, ejecutado por Esdal SL, ha costado 46.640 euros.