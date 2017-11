The examples populate this alert with dummy content

ESPECIAL FIRA TOTS SANTS Un intenso paseo por el tiempo La diversidad de la oferta expositiva es uno de los grandes valores de la Fira de Tots Sants de Cocentaina sábado, 04 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO La Ventana (03/11/2017) Pasear por la Fira de Tots Sants de Cocentaina es introducirse en un viaje por el tiempo. Por los siglos que han fraguado la historia de Cocentaina y del propio certamen. Ese viaje es posible por la amplia diversidad de la oferta expositiva. Los expositores muestran todo tipo de productos, valorados en conjunto en más de 52 millones de euros. El visitante se remonta a la época del dominio musulmán a través del zoco árabe, que se ajusta como anillo al dedo a la zona del Raval. No en vano esas callejuelas estuvieron pobladas por árabes durante la Edad Media. “Estas calles y plazas llevan más de cinco siglos siendo zoco”, afirma Ismael, uno de los comerciantes más veteranos en ese espacio. La Reconquista y sus consecuencias emerge a través del mercado medieval, donde la olor a especias muta en un fuerte aroma a quesos y embutidos. La iglesia de Santa María y el magno Palau Comtal conceden aire de realidad al viaje en el tiempo a lo largo de una Fira que se remonta al siglo XIV como mercado de animales, una oferta que se conserva en el Pla de la Font. La maquinaria agrícola y la amplísima oferta de automoción, un clásico en la Fira, atestigua los cambios que acarreó la revolución industrial y las posteriores transformaciones sociales del siglo XX. Los tractores y los coches lucen a lo largo del Passeig de El Comtat y de la avenida del País Valencià. La conexión entre ambas calles lleva al visitante al siglo XXI gracias a la zona de la Fira tecnológica, con empresas de telecomunicaciones e impresión digital, acompañadas de centros de investigación como Aitex o la Universidad Politécnica de Valencia. La gastronomía tampoco se escapa a ese recorrido por la historia. En la Fira se puede comer carne asada, la misma que comían los caballeros medievales, y disfrutar de una suculenta hamburguesa en un restaurante sobre ruedas instalada en la novedosa zona food truck mientras un grupo de chavales muestra sus dotes artísticos en el concurso De sol a sol.