CAMBIO DE AÑO Un juego viviente y dos unicornios ganan el concurso de disfraces de Nochevieja La fiesta de Nochevieja ha tenido lugar en la plaza de España con buen ambiente pese a las bajas temperaturas miércoles, 02 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (02/01/2019) La Bandeja centralizó la fiesta de fin de año que se desarrolló con buen ambiente y frío, sin que se registrasen graves incidentes. El disfraz de grupo del juego ¿Quién es quién? ha sido el ganador del concurso de disfraces convocado un año más en la fiesta de fin de año de la plaza de España. El segundo premio fue para una pareja de unicornios. En la fiesta de bienvenida del 2019 congregó a numeroso público pese a las bajas temperaturas durante toda la noche. Tras las uvas actuaron a lo largo de la noche los DJs Freazer, Isma El, Reve Disco Club y Sergio Miró. La fiesta concluyó en torno a las tres de la madrugada hora a la que fue repuesto el trafico.