JUZGADOS Un juez lleva a Luxender a la Fiscalía por fraude en la urbanización de Serelles Pide investigar a tres administradores concursales y a un perito para eludir al pago a los acreedores de la promotora martes, 17 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El juez del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante, que tramita el concurso de acreedores de Luxender, la promotora de Serelles, ha pedido a la Fiscalía que investigue el presunto fraude urdido por la empresa para eludir el pago a las pequeñas empresas que construyeron la fallida urbanización en Alcoy. El juez sitúa en el punto de mira a los tres administradores concursales, a un perito y a las empresas Luxender, Edificaciones Artemisa Granatensis y Desarrollos Empresariales Alnofrey, todas ellas vinculadas entre sí. El juez pide investigar los presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación, alzamiento de bienes, insolvencia punible, estafa y contra la hacienda pública, estos dos últimos en grado de tentativa. El juez señala un “concierto criminal” entre los administradores, el perito y las empresas para, a través de “una operación de extraordinaria complejidad”, derivar fondos de Luxender a una empresa afín para eludir el pago a los acreedores, la mayoría pequeñas empresas de Alcoy que trabajaron en Serelles. El propósito, señala el juez, era “lograr la conclusión de las obras de las urbanizaciones de coste millonario que se estaban construyendo en un paraje de gran valor natural de Alcoy sin abonar parte muy importante de las obras realizadas por terceros”. Los administradores concursales, cesados con posterioridad, reconocieron un crédito contra la masa y, por tanto, preferente, a favor de Edificaciones Artemisa Granatensis. El importe del crédito era de 24 millones de euros, correspondientes a la reparación de obras presuntamente mal ejecutadas. Los administradores encargaron al perito una valoración y encargaron las obras a Artemisa Granatensis. Lo hicieron, como señala el juez, sin requerir a las empresas causantes de los daños su reparación. Los nuevos administradores revisaron la obra ejecutada y los contratos y concluyeron que el crédito era de 3,8 millones de euros y no de 24 millones. Artemisa Granatensis está controlada por Antonio García, dueño de Luxender, a través de Alnofrey, como adelantó RADIO ALCOY en 2011. El juez, que frenó la concesión del crédito contra la masa, concluye que, de haber llegado a buen fin, la operación hubiera permitido sacar de Luxender todo el activo para recalar en otras empresas de su dueño.